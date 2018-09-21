حاكم بورتوريكو يعلن وفاة نحو 3 آلاف شخص في إعصار ماريا

أعلن حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو نيفاريس، يوم الخميس، أن الإعصار ماريا أودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص، وذلك في الوقت الذي أحيت فيه الجزيرة الذكرى السنوية الأولى للعاصفة المدمرة.



وفي الشهر الماضي، نشر باحثون من جامعة جورج واشنطن تقريرا يفيد بأن ما يقرب من 2975 شخصا قد لقوا حتفهم في الفترة ما بين سبتمبر 2017 وفبراير 2018 نتيجة للإعصار ماريا.



وقال روسيلو لشبكة (سي.إن.إن): "قيّمت كل ما فعلوه ورأيت أنه تقديرا جيدا للغاية لعدد القتلى".



وأضاف روسيلو، في بيان منفصل: "نحن اليوم نحيي ذكرى أولئك الذين رحلوا عنا بأبدانهم".



وتابع: "لقد حصد الإعصار ماريا الكثير من الأرواح.. وما نزال نحيي ذكراهم بكثير من الألم".



وتم تنكيس الأعلام خلال يوم الحداد الرسمي.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك الأسبوع الماضي في حصيلة الوفيات.



وكانت الحصيلة الرسمية للضحايا سابقا استقرت عند 64 شخصا فقط.



وقال ترامب إن الأرقام الجديدة تم "تلفيقها" من جانب المعارضة الديمقراطية للإضرار به سياسيا، وقال إن الحصيلة الأولية كانت تتراوح بين 6 و18 وفاة.



ورد روسيلو بغضب على ذلك وقال إن بورتوريكو، وهي أراض أمريكية، لن تسمح بتسييس هذه المأساة.