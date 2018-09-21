المقاصة يذيق الإنتاج خسارته الأولى بالدوري

تلقى الإنتاج الحربي خسارته الأولى في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتازـ بعد أن سقط أمام مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المسابقة، والتي أقُيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ونجح باولين فوافي في تسجيل الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني، وعادل محمد عادل النتيجة للإنتاج الحربي في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقتين، أحرز جون أنطوي هدف الفوز للمقاصة في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 13 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الانتاج الحربي عند النقطة 13 في المركز الرابع.