البابا تواضروس يجيب على سؤال: «لماذا لم تُجرد الكنيسة فلتاؤس المقاري؟»

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، إن ما حدث في دير أبو مقار «القديس مقاريوس الكبير» بوادي النطرون، جريمة والسلطات القانونية هي من قامت بالتحقيق، وكان واسع جدًا وقد تم التحقيق مع أكثر من 400 عامل وعدد كبير من الآباء الرهبان.

وأضاف أمس الجمعة، خلال لقائه بشعب كنيسة رئيس الملائكه ميخائيل والشهيد مارمينا بمدينة استاتن آيلاند بولاية نيويورك: يوجد اثنان من الرهبان اتهموا في هذا الأمر، وواحد منهم قد تعرض في السابق لتحقيق كنسي وكل هذا يتم بضمير صالح أمام الله ومن خلال لجان ومن خلال وقت، وفيه حاجات لم تعلن وهذا الشخص لأنه تعرض سابقًا للتحقيق فلذلك تم تجريده من خلال لجنة الرهبنة، قاصدًا الراهب السابق الذي جرى تجريده من الكهنوت أشعياء المقاري.

وفسر البابا عدم تجريد الراهب فلتاؤس المقاري حتى الأن، بقوله: "والثاني برغم وجود اتهامات موجهة له ولسه فيه قضية لكن لجنة الرهبنة حتى الآن لم تقابله بسب ظروفه الصحية ولذلك لم نستطع أخذ قرار تجريده ولازم يدافع عن نفسه لذلك لابد أن تلتقي به اللجنة أولُا".

وذكر البابا: "أنا مسؤول عن الدير في الظروف الحالية وفيه أب يدير الدير. وأمور الدير ماشيه عادية جدًا وأصدرنا مجموعة من القرارات كنوع من الضبط. والغالبية من حياة الآباء في أديرتنا المصرية (حوالى ٥٠ دير) كلها تمشي فى خوف الله وبهاعمل رائع ولولا هذه الأديرة وصلواتهم المرفوعة باستمرار كل يوم لكنا لا نعرف أن نعيش، واطمئنوا فالصحافة تهتم بالموضوع لأنه حصل داخل دير، وعملنا لجنة لما يسمى أديرة وهي غير قانونية وغير معترف بها، ولدينا أديرة كثيرة موجودة فى الخارج مثل أمريكا واستراليا وهى أديرة عامرة وبتكبر والعمل فيها يسير بخوف ربنا".