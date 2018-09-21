الاتحاد السعودي يعتذر عن مشاركة الأهلي في السوبر المصري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي، والذي كان من المقرر إقامتها بين الأهلي المصري والهلال السعودي بطلي الدوري في الدولتين.

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا، يؤكد فيه أسفه لما صدر من الأهلي المصري تجاه البطولة، مشيراً إلى إلغاء مباراة الأهلي والهلال.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم السادس من أكتوبر القادم، في الرياض، إلا أن الأهلي نشر بيانًا يشير فيه إلى موافقته على المشاركة في البطولة، ولكن بشرط أن تقام المباراة بعد تأجيل مباراته في الدوري المصري، والبطولة العربية، وتعديل مواعيد مبارياته نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حال صعوده.

وأشار بيان الاتحاد السعودي، إلى أنه سيتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة، خلال اعتماد مباراتي السوبر المصري السعودي.

وعلى الجهة الأخرى، من المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد في القاهرة، على كأس خادم الحرميين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، كما يواجه الهلال في السعودية على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.