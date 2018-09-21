انتهاء موسم جني التمور بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادى الجديد، انتهاء موسم جنى البلح السيوي النصف جاف والمعروف بالبلح الصعيدى، حيث باتت المزارع خالية من البلح بعد استمرار موسم الجنى نحو شهر ونصف الشهر، وتتميز تمور المحافظة بالنضج المبكر على عكس المناطق الأخرى التى تنتج التمور مثل الواحات البحرية وسيوة.

وقال محمود الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالوادى الجديد، إن موسم جنى التمور انتهى ولايوجد كميات تمور بالمزارع بعدما حرص المزارعون على عملية الجنى بمجرد نضج البلح السيوى الصعيدى، وبادروا ببيعه للمصانع والتجار الوسطاء فى ظل ارتفاع أسعار التمور هذا الموسم بنسبة أكبر من الموسم الماضى، بعدما تعدى السعر17 جنيها بمركزي الداخلة وبلاط، و16 جنيها بمركز الخارجة وباريس والفرافرة.

وأضاف فى بيان اليوم الجمعة، إن المحافظة انتجت هذا الموسم أكثر من 55 ألف طن بلح على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، فى ظل ارتفاع إنتاجية النخيل وسط، الاهتمام به كمحصول رئيسى استراتيجى بالمحافظة، بجانب اتباع الطرق السليمة فى مقاومة الآفات والاهتمام بطرق الرى والتسميد والتقليم وغيرها.

وأشار إلى ضرورة عدم البدء فى تقليم النخيل عقب الانتهاء من عملية الجنى مباشرة، والانتظار حتى بدء فصل الشتاء لضمان عدم إجهاد النخلة بعد الجنى، وكذلك عدم إنشاء بيئة لظهور سوسة النخيل الحمراء التى تنشط خلال الفترة الحالية.