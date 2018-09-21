في افتتاح الموسم الثقافي لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، تقام أمسية تحت عنوان "ذاكرة الكوميديا" التي تأتي ضمن سلسلة ذاكرة الثقافة وتقدمها الدكتورة غادة الوكيل وذلك في السابعة مساء الإثنين القادم بالمسرح الصغير.

يشارك في الأمسية نجم الكوميديا الفنان سمير غانم والكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا والفنان والإعلامي سمير صبري حيث يتحدثون عن ذكرياتهم وأعمالهم الكوميدية التي قدمت خلال مشوارهم الفنى في المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون وأهم المحطات البارزة التي كان لها أكبر الأثر في مسيرة الكوميديا في مصر والوطن العربي ويتطرق الضيوف للحديث عن الكوميديا في الماضي وحتى عصرنا الحالي.

يتخلل الأمسية باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية أداء عازف الأورج الطفل مينا أشرف أمين وغناء الطفلة منة مصطفى السيد.

يحضر الأمسية لفيف من الفنانين والأدباء والإعلاميين، والدعوة عامة.