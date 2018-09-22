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فيديو.. «تطوير العشوائيات»: مصر خالية من المناطق غير الآمنة في 2019

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 11:02 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 11:02 م

قال المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات التطوير بصندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، إن الصندوق لديه خريطة لكل المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة أو المهددة للحياة في مصر، وذلك وفقًا لتصنيفات محددة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، يصل إلى حوالي 230 منطقة، مستطردًا أن هناك خطة لتنفيذ عدد من المشروعات، كي تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2019.

وأردف أن الصندوق يقوم بالتنسيق مع جميع محافظات الجمهورية بالكامل، متابعًا أن كل محافظة تعلن عن مناطقها غير الآمنة، ثم يتم تشكيل لجنة لمطابقة المنطقة وفقًا للمعايير المحددة للمناطق غير الآمنة.

وبشأن عملية تطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، ذكر أن المنطقة في السابق كانت عبارة عن مجموعة من العشش والأكواخ البسيطة، موضحًا أن عملية التطوير شهدت بعض المقاومة من الأهالي في بادئ الأمر، نتيجة عدم وجود ثقة في الحكومة، لكن تغير الأمر عندما شهدوا حجم التغيير.

 


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