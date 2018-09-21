أكرم حسني من الجونة: الجمهور هو من يحدد «النمبر وان»

قال الفنان الكوميدي أكرم حسني، إن مسلسل «الوصية»، والمعروض خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي، يمثل نقلة في مشواره الفني القصير، إلى جانب كونه تحديًا بالنسبة له.



وأضاف «حسني»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أنه تعمد ألا يدخل في أزمة «نمبر وان» التي ثارت خلال موسم رمضان الماضي، متابعًا: «الجمهور هو من يحدد مين نمبر وان، وليه أصلا لازم يبقى فيه نمبر وان؟».



وأوضح أن نجاح مسلسل الوصية، أرضاه بصورة شخصية، لكن لا يزال لديه الكثير من الأعمال ليقدمه خلال الفترة المقبلة من مسيرته الفنية، مستطردًا أن فترة العمل على المسلسل كانت تشهد ضغطًا رهيبًا في العمل.



وذكر أنه كان متابعًا لرد فعل الجمهور باستمرار على المسلسل، لكنه فضل ألا يعتمد كثيرًا على هذه التقييمات حتى لا يثق في العمل ويكف بالتالي عن تقديم المزيد من الجهد للحصول على إعجاب الجمهور.



وتابع: «لو صدقت نفسي، هيجيلي ثقة، فكان لازم يبقى فيه تحدي هشان أزود جرعة الكوميديا»، مشيرًا إلى ضرورة ألا يستمر المرء في الشعور بالنجاح حتى لا يفقده فيما بعد.



وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.