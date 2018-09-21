ثقافة الوادى الجديد تنفذ 32 ورشة عمل فنية للأطفال

أكد محسن حسب وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يتم تنفيذ 32 ورشة عمل للأطفال في عدد من المجالات الفنية المختلفة، بجميع بيوت الثقافة المنتشرة على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم17 بيت ثقافي.

وقال حسب فى بيان اليوم الجمعة، إن الورش الفنية تنفذ فى مجال الرسم على الحائط واللوحات، بهدف تنمية النشئ واكتشاف المواهب وإثراء البيوت الثقافية وتفعيل دورها التى أنشئت من أجله.

وأشار إلى أن المديرية تواصل التنسيق مع المديريات الأخرى، كالتعليم والشباب والرياضة لإقامة مسابقات فنية فى مجال الرسم والإلقاء الشعري وكتابة القصة القصيرة والفن والمسرح، بهدف اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها ورعايتها.