رجال أعمال بورسعيد يتحملون مصاريف مدارس «المناخ والزهور والضواحي»

قررت محافظة بورسعيد ورجال الأعمال، تكفل بمصروفات الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بأحياء الزهور والضواحي والمناخ.

واتفق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع مجموعة من رجال الأعمال من أبناء المحافظة، على أن يتولي صندوق المنطقة الحرة بالتعاون مع رجال الأعمال، المصروفات الدراسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية التي تقع في نطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحي، والحالات المستحقة في المناطق الأخرى الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ تقديرة لهذه المبادرة والمشاركة لرجال الأعمال التي تعلي روح الوفاء والتكافل بين أبناء المحافظة .

وأعرب عن ثقتة في أن رجال الاعمال من أبناء بورسعيد سيكونون دائما عند حسن الظن بهم، لإعلاء روح المشاركة المجتمعية، كما أن المحافظة ستكون دائما داعما ومشاركا في كل المواقف التي تكون في صالح المواطنين خاصة أصحاب الحاجات منهم.