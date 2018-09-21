تعرف على تشكيل الاتحاد والداخلية في الجولة الثامنة بالدوري

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أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ظهر اليوم الجمعة، في "ستاد كلية الشرطة" ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد جبر - محمود رزق - احمد مجدى - محمد عادل.

خط الوسط: خالد الغندور - محمد ناصف - عاشور الأدهم.

خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - محمد ناجي جدو.

كما كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد اوكا - رشاد فاروق - إيجبتور - مصطفي كالوشا.

خط الوسط: حسن رجب- سعيدو صنبورى - إسلام جابر - محمود شديد.

خط الهجوم: أحمد صاير ، حسام باولو.