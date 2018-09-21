بكين تدعو أمريكا لإلغاء العقوبات على الجيش الصيني

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حثت الصين الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات التي فرضتها على الجيش الصيني بسبب شراء أسلحة روسية.

وذكرت وزارة الخارجية أن العقوبات، التي تم فرضها بسبب شراء بكين طائرات عسكرية وصواريخ سطح - جو روسية «أضرت بشكل خطير»، بالعلاقات بين أمريكا والصين وجيشيهما.

وقال المتحدث باسم الوزارة جينج شوانج «إننا نحث بقوة أمريكا على أن تصحح على الفور الأخطاء وتلغي ما تسمى بالعقوبات، وإلا ستتحمل الولايات المتحدة العواقب».

وأضاف جينج أن الصين وروسيا شريكان استراتيجيان شاملان وسيواصلان العمل معا لدعم التعاون.

وكانت الولايات المتحدة أضافت أسماء 33 ضابط مخابرات وعاملين في القطاع العسكري الروسي، بالإضافة إلى هيئة صينية ومديرها إلى القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية أمس الخميس.

وتضم قائمة العقوبات الأمريكية المعروفة باسم "كااتسا" وهي الأحرف الأولى من كلمات "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" الصادر في العام الماضي 72 شخصية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن إضافة هؤلاء الأشخاص إلى القائمة السوداء يستهدف جعل روسيا تدفع ثمن تدخلها في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وسلوكها غير المقبول في شرق أوكرانيا، وغير ذلك من الأنشطة الشريرة.

وبحسب الحكومة الأمريكية فإن القائمة السوداء منعت بفاعلية صفقات محتملة لتصدير السلاح الروسي بمليارات الدولارات.