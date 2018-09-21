منتخب مصر للناشئين يواجه غينيا في خامس مبارياته ببطولة إفريقيا

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يواجه منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 نظيره الغيني اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا، والمقامة حاليًا بمدنية مراكش المغربية خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر الجاري.

ويشارك اليوم الفراعنة في خامس مبارياتهم بالبطولة الإفريقية بعدما حقق الفوز في أربع مباريات سابقة أمام كل من نيجيريا بنتيجة (30 - 17)، والمغرب بنتيجة (32-17)، والجزائر بنتيجة (35 - 24)، وموريتانيا بنتيجة (92 – 16) على التوالي، ليلتقى بنظره الغيني اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي غدًا السبت في ختام منافسات الدور الأول ببطولة إفريقيا للناشئين.

وتضم قائمة مصر بالبطولة كل من: يوسف علاء ومحمد عادل وعبدالرحمن حميد ومحمد سمير وأحمد فايز ويوسف أحمد ومهاب سعيد وعمر عطية وسيف هاني وحسن قداح وعادل شاكر وأحمد هشام وأحمد ياسر ويوسف طارق ومهاب سليمان وعبدالفتاح على وياسر سيف.

ويدير المنتخب الوطني فنيًا مجدي أبوالمجد مدربًا، وحسين زكي مدرب مساعد، وحمادة الروبي مدربا للحراس، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، ومحمد سليمان أخصائيا، ومحمد سليمان محللا.