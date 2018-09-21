منى زكي من مهرجان الجونة: وجود فيلم مصري وحيد في المسابقة لا يكفي

عبرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: «أول مرة أبقى عضوة لجنة تحكيم، بس مهرجان الجونة يستحق إني أبتدي معاهم، ومبسوطة بالأفلام الموجودة في القائمة، ومش قادرة أستنى عشان أتفرج عليها».



وأضافت «زكي»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أن وجود فيلم مصري واحد في قائمة الأفلام الروائية الطويلة، وهو «يوم الدين»، ليس كافيًا من حيث العدد، متابعة: «لكنه فيلم مهم».



وأشارت كذلك إلى مشاركتها في الأغنية الترويجية لمهرجان الجونة «العالم جونا»، قائلة: «تامر حبيب كلمني وقالي الكلمات، وعجبتني إننا هنبقى زملاء كتير وبنعمل حاجة، فشاركت معاهم».



وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.