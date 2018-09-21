تسلمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من شحنات «التابلت»، الذي سيتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي.



وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات من صول أولى دفعات التابليت، والذي تعاقدت عليه هيئة تسليح القوات المسلحة بتكليف لصالح وزارة التربية والتعليم.



وقال المقدم هيثم رمزي، أحد ضباط هيئة تسليح القوات المسلحة، في تصريحات للقناة، مساء الخميس، إنه صدر تكليف لهيئة تسليح القوات المسلحة بالتعاقد على أجهزة التابلت، لصالح وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى التنسيق مع الوزارة لوضع المواصفات الفنية المطلوبة.



وأوضح أنه تم النشر على الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتلقت الهيئة أكثر من 64 عرضًا تم تقييمهم واستدعاء الشركات المقبولة فنيًا للتفاوض والممارسة السعرية، لافتًا إلى استهداف الهيئة توريد الأجهزة بأفضل أسعار وأفضل جودة ومخطط زمني، وهو ما فازت به شركة سامسونج لتوريد 708 آلاف جهاز.



وذكر أن الضمان الفني للجهاز 3 سنوات وسيتم صيانتهم في مراكز الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن العقد تم توقيعه في نهاية يوليو الماضي، وبدأ استلام الدفعة الأولى عقب شهر ونصف فقط بعدد يصل إلى 100 ألف جهاز، موضحًا أن باقي الكمية تصل تباعًا لتكتمل في أكتوبر المقبل.



من جانبه قال الدكتور أحمد طاهر، مستشار وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسلمت اليوم الشحنة الأولى من أجهزة التابلت التي وردتها شركة سامسونج، وستبدأ في توزيعهم بعد إعداد التابلت ووضع البرامج التعليمية عليه.



وأكد أن الوزارة راعت صناعة التابليت بأعلى مواصفات فنية، بعد انتقاء العروض المقدمة من الشركات بمساعدة القوات المسلحة، متابعًا: «راعينا أن تكون مواصفات الجهاز عالية لأنه سيظل 3 سنوات مع الطالب».



