حمى «غرب النيل» تجتاح أوروبا

أعلن مركز الصحة الأوروبي بالسويد، اليوم الجمعة، وفاة ما مجموعه 115 شخصا في أوروبا حتى الآن جراء الإصابة بمرض حمى غرب النيل.

وقال المركز إن عدد الحالات ازداد خلال الأسبوع الجاري بواقع 25 حالة عن الأسبوع الماضي.

ينتقل فيروس هذا المرض عن طريق البعوض ويتفشى حاليا داخل دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في جنوب أوروبا.

أبلغت دول الاتحاد الأوروبي المركز حتى أمس الخميس بإصابة 1134 شخصا بحمى غرب النيل على مدار هذا العام، بزيادة قدرها 186 إصابة في جميع أوروبا عن الحصيلة التي أعلنت الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الرقم غير المعلن أعلى من ذلك بكثير، لأن معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض ملحوظة أو تظهر عليهم أعراض لا تنم عن أخطار مثل الصداع وآلام في أعضاء الجسم.

وقال معهد روبرت كوخ الالماني للأمراض المعدية إن شخصا واحدا فقط من بين 150 مصابا بالمرض تظهر عليه الأعراض الشديدة، حيث يصاب بالتهاب السحايا، ويكون هؤلاء في العادة من كبار السن ممن لهم تاريخ مرضي سابق.

وفي حالات نادرة قد يؤدي المرض إلى الوفاة، وصار عدد الوفيات بسبب المرض مرتفعا بشدة في جنوب أوروبا.

وسجل العديد من حالات الوفاة خلال العام الجاري في إيطاليا (35) يليها جمهورية الصرب (29) ثم رومانيا (25).

وذكر من قبل أن في اليونان 24 حالة، إلا أن وزارة الصحة اليونانية ذكرت أمس الخميس أن عدد المصابين 28 حالة.

ويصيب الفيروس غالبا الطيور لكنه يمكن أن ينتقل بالعدوى أيضا إلى الخيول، وثبت وجوده في ألمانيا لأول مرة في نهاية أغسطس الماضي – حيث عثر على جثة بومة رمادية نافقة بحديقة حيوان هاله (ولاية سكسونيا أنهالت) حاملة للفيروس.

وعثر خلال الفترة الماضية بصورة إجمالية على خمس من الطيور مصابة بالفيروس في ألمانيا – وكان بعضها في ولاية بافاريا وبعضها في ولاية سكسونيا.

ولم يثبت في ألمانيا انتقال المرض إلى البشر، حيث أن جميع من أصيبوا به حتى الآن كانوا في الخارج.