بلاغ يتهم سيدة بنشر فيديو لشخص أثناء الاعتداء بالحذاء عليه في الإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد تلقيه إشارة من (ا.ح.ا - 34 سنة)، مدير تصوير بإحدى الصحف في الإسكندرية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، يتضرر فيه من تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن واقعة قيام (ش.م.ا) مقيمة في منطقة سموحة، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بالتعدي عليه بالضرب بحذائها حال جلوسهما معًا داخل كافتيريا كائنة في شارع الأدهم، منذ 3 أشهر، لإنهاء خلافات سابقه بينهما، إبان عضويتهما بأحد الأحزاب السياسية.

ووفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فإن المبلغ طلب اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استدعاء المشكو في حقها وسؤالها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.