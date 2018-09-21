بداية قوية لأرسنال وناجحة لميلان في الموسم الجديد للدوري الأوروبي

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حقق أرسنال الإنجليزي بداية قوية في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد وتغلب على فورسكلا بولتافا الأوكراني 4 / 2 اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

كذلك حقق ميلان الإيطالي، بطل أوروبا سبع مرات، بداية ناجحة وتغلب على مضيفه ديديلانجي، من لوكسبورج 1 / صفر ، كما تغلب باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لودجوريتس رازجراد البلغاري 3 / 2 وريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه لايبزج الألماني 3 / 2 وسلافيا براغ التشيكي على بوردو الفرنسي 1 / صفر.

وفي مباريات أخرى ، تغلب زيوريخ السويسري على مضيفه آيك لارناكا القبرصي 1 / صفر وسلتيك الاسكتلندي على روزنبورج النرويجي 1 / صفر وترنافا السلوفاكي على أندرلخت البلجيكي 1 / صفر ودينامو زغرب الكرواتي على فناربخشه التركي 4 / 1 وسبورتين لشبونة البرتغالي على كارباكا اجدام من اذربيجان 2 / صفر ، بينما تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / 1 وأولمبياكوس اليوناني مع ريال بيتيس الإسباني سلبيا.

وعلى ملعب استاد الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن ، تغلب أرسنال على ضيفه فورسكلا الأوكراني 4 / 2 ليحصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة.

ويدين أرسنال بفضل كبير في الفوز ، للاعبه بيير-إيمريك أوباميانج الذي سجل ثنائية للفريق بينما كان الهدفان الأخرانلأرسنال من نصيب داني ويلبك ومسعود أوزيل.

وشارك محمد النني كأساسي لأول مرة مع أرسنال هذا الموسم. "تابع التفاصيل"

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تغلب سبورتينج لشبونة على ضيفه كارباكا اجدام بهدفين نظيفين سجلهما رافينها وجوفاني كابرال في الشوط الثاني للمباراة.

أما ميلان ، فقد حسم مباراته أمام مضيفه ديديلانجي في المجموعة السادسة بهدف وجيد سجله النجم جونزالو هيجواين في القيقة 59 من المباراة التي أقيمت في لوكسمبورج.

وشهدت المجموعة السادسة أيضا تعادل أولمبياكوس اليوناني بمشاركة أحمد حسن كوكا مهاجمه، سلبيًا مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني. "تابع التفاصيل"

واستهل ريد بول سالزبورج منافسات المجموعة الثانية بالفوز على لايبزج الألماني في عقر داره 3 / 2 .

وسجل الأهداف الثلاثة للفريق النمساوي ، مؤنس دبور ومادو هايدارا وفريدريك جولبراندسن في الدقائق 20 و22 و89 بينما سجل هدفي لايبزج ، كونراد لايمر ويوسف بولسن في الدقيقين 70 و82 .

وي المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية ، تغلب سلتيك على روزنبورج النرويجي بهف وحيد سجله ليج جريفيث في الدقيقة 87 .

وشهدت المجموعة الأولى انتصارا مثيرا لباير ليفركوزن على مضيفه لودجوريتس رازجراد البلغاري ، حيث حول ليفركوزن تأخره بهدفين إلى الفوز 3 / 2 .

وتقدم لودجوريتس بهدفين أحرزهما كلاوديو كيسيرو ومارسيلو داكوستا في الدقيقتين الثامنة و31 قم قلب ليفركوزن الموازين لصالحه بثلاثة أهداف سجلها كاي هافيرتز (الأول والثالث) في الدقيقتين 38 و69 وإيزاك تيلين في الدقيقة 63 .

وحسم زيوريخ المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى ، بهدف وحيد في شباك آيك لارناكا القبرصي ، سجله بنيامين كولولي من ضربة جزاء في الدقيقة 61 .