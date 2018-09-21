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تيتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهة السعودية والأرجنتين

الشروق
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 6:23 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 6:23 م

أعلن أدينور ليوناردو باتشي ( تيتي)  المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن قائمة المنتخب لمواجهة السعودية والأرجنتين وديًا، خلال تواجد السامبا بالممكلة العربية السعودية في شهر أكتوبر المقبل .

ويواجه منتخب البرازيل، منتخب السعودية يوم 12 أكتوبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فيما سيواجه منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وجاءت قائمة البرازيل مكونة من:

المرمى: أليسون – إيدرسون – فيليبي.

الدفاع: دانيلو – فابينيو – أليكس ساندرو – مارسيلو – ماركينيوس – جواو ميراندا – إيدير ميليتاو – بابلو.

الوسط: كاسيميرو – آرثر – والاس – فريد – ريناتو أوجوستو – فيليبي كوتينيو.

الهجوم: إيفرتون – روبرتو فيرمينو – جابريال جيسوس – مالكوم – نيمار – ريتشاليسون.

 

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