علق المخرج الكبير داوود عبد السيد، على فيلم «يوم الدين»، الذي عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وتناوله حياة المقيمين داخل مستعمرة للمصابين بالجذام، واصفًا إياه بأنه عمل جريء.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، إن الجرأة أحد صفات الفن الجيد، متابعًا: «مفيش حاجة اسمها ممنوعة أو ميصحش».

وأضاف أن أفلام السينما التجارية هي التي يشترط أن يكون أبطال العمل فيها وسيمين، لكن الفن لا يشترط ذلك، ويمكن إظهار بطل العمل مصابًا بالجزام أو لديه عاهة ما أو إخراجه في صورة شريرة، بحسب القيمة الإنسانية والاجتماعية المستهدف إبرازها من خلال العمل.

وعن شعوره بالغيرة من المنافسين، أوضح: «الغيرة الفنية مَش حاجة وحشة، ممكن أغير من مخرجين قدامى، عشان شايف أني مش قادر أقدم حاجة زي اللي عملوها، لكن الغيرة شيء طبيعي وتدفعني للتجويد والبحث عن الجانب الإنساني للموضوعات».

وأعرب عن سعادته بتقديم المخرج يسري نصر الله، له خلال تكريمه أمس في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا: «إن ذلك كان يدعو للاطمئنان أكثر من التوتر».

وتابع: «اتخضيت من مشاعر الحب التقدير التي تلقيتها أمس خلال تكريمي، لكونها تحملني مزيد من المسؤولية أن أكون على قدر هذا الحب».

وفيما يتعلق بتخوف إدارة المهرجان من رفضه الحضور، ذكر أنه لا يحب الظهور الإعلامي، لذلك كان لدى القائمين على المهرجان انطباعًا مسبقًا بعدم مشاركته، لكن التكريم بالنسبة إليه أمر يختلف.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.

وكرم إدارة «الجونة السينمائي»، المخرج الكبير داوود عبد السيد، في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، وتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي.