القبض على داعشية عقب وصولها إلى ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية في مطار دوسلدورف اليوم الجمعة، القبض على شابة ألمانية جزائرية انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا.

وأعلن الإدعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية أن الشابة، وتدعى سارة أو. تم ترحيلها من تركيا إلى ألمانيا.

وكانت واقعة سارة أثارت ضجة في وسائل الإعلام، حيث كانت طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 15 عاما عندما سافرت إلى سوريا عام 2013.

وبحسب بيانات الإدعاء العام، تزوجت سارة في سوريا مطلع عام 2014، من مقاتل داعشي منحدر من ألمانيا، كما تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت أعمال حراسة لدى التنظيم.

وفي مطلع عام 2018 سافرت سارة إلى تركيا، وسلمت نفسها لسلطات الأمن هناك.

ومن المقرر عرض سارة على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق اليوم.