«إسكان النواب»: استثمار تريليون جنيه في البنية التحتية خلال 4 سنوات

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد في مصر حوالي مليون و800 ألف مبنى مخالف، بدون أي أوراق رسمية، متابعًا: «ده غلط من الدولة المفروض مكنش يتم السماح بيه».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه تم استثمار حوالي تريليون جنيه في البنية التحتية، خلال الأربعة سنوات الماضية، متابعًا: «ما بين محطات كهرباء وصرف صحي، إلى جانب الطرق والكباري وغيرها من المشروعات».



وأشار في السياق ذاته إلى عدد من المدن الجديدة التي تنفذ على أرض الواقع، خلال الفترة الراهنة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مدينة المنصورة الجديدة، مستطردًا أن الهدف من هذه المشروعات هو جذب المستثمرين.



وأوضح أن عملية جذب الاستثمارات لن تتم على النحو الأمثل سوى عن طريق تثبيت سعر العملة، إلى جانب وجود بنية تحتية أمام المستثمرين، مستطردًا: «سنجني ثمار ما تحمله الشعب في الفترة السابقة».



وذكر أنه تقدم بمقترح قانون جديد بديلًا عن قانون الضريبة العقارية، تحت مسمى «قانون العوائد»، موضحًا أنه لن يطبق بأثر رجعي، وذلك لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين فيما عليهم من مستحقات.



