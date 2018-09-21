مؤسسة النفط الليبية تعيد فتح مطار حقل «الوفاء» وتؤكد عدم تأثر الإنتاج

أكدت المؤسسة الليبية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اليوم الجمعة، إعادة فتح مهبط مطار "حقل الوفاء النفطي".

وأشارت المؤسسة في بيان صدر اليوم، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه، إلى أن عمليات الإنتاج في الحقل تسير بشكل طبيعي، وأن إمدادات الغاز متواصلة من الحقل إلى محطة "الرويس" لتوليد الكهرباء.

وقالت المؤسسة إن الأفراد الذين كانوا يحاصرون الموقع انسحبوا بعد التحذير العام، الذي أصدرته المؤسسة في هذا الشأن.

وأكدت "أنّها لا ولن تتفاوض تحت الضغط، وأنها ستتابع مقاضاة كل العناصر الإجرامية حيثما وُجِدت".

كانت مجموعة تنتمي لحرس المنشآت النفطية "فرع الجنوب الغربي" قد قامت يوم الثلاثاء الماضي بإغلاق مطار الحقل الواقع جنوب غرب العاصمة الليبية، بهدف ابتزاز الشركة المشغلة للحقل والحصول على عقد تموين بحسب بيان سابق للمؤسسة.

وتقوم شركة "ملّيته" التابعة لمؤسسة النفط بتشغيل الحقل، الذي يبلغ إنتاجه نحو 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات وغاز الطهي، و400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي مخصصة بالكامل لمحطات الكهرباء.

وبحسب تصريح سابق من مكتب الإعلام بمؤسسة النفط، فإن إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا، بمجموع إيرادات 13.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتوقعت المؤسسة وصول إجمالي الإيرادات النفطية لعام 2018 إلى 23.4 مليار دولار، بزيادة سنوية ستبلغ 80% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي لم يتحقق منذ أزمة إقفال الموانئ النفطية عام 2013 "بحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة".

وتعتمد موازنة الدولة الليبية في المقام الأول على صادراتها من النفط الخام والغاز، التي تأثرت كثيرا بالأحداث المتعاقبة التي شهدتها البلاد في السنوات السبع الأخيرة بعد هبوط صادراتها عن معدلها الطبيعي الذي كان يناهز 1.6 مليون برميل يوميا.