وزيرة الدفاع الألمانية تعتذر عن حريق الغابات الذي سببه اختبار صاروخي

اعتذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عن نشوب حريق في مستنقع جاف شمالي ألمانيا، اندلع بسبب اختبارات صاروخية في موقع تجارب عسكرية قريب.

وعرّض الحريق الذي نشب في مساحة واسعة، وما زال مشتعلا لأكثر من أسبوعين إلى الآن في ولاية سكسونيا السفلى، الآلاف من السكان المحليين لخطر الإجلاء وأثر في منطقة تبلغ مساحتها 800 هكتار، أي ما يعادل 1000 ملعب كرة قدم.

ونقلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الإقليمية عن فون دير لاين قبل زيارة مقررة غدا السبت قولها: "أعتذر باسم الجيش الألماني لكل سكان المنطقة الذين يعانون حاليا من آثار الحريق."

ووصفت الوزيرة النيران بأنها "حادث خطير للغاية ما كان يجب أن يحدث".

وسيتم إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان اختبار الذخائر على أراضي المستنقعات "ضروريًا وأشرف عليه أشخاص جديرون بالثقة"

وجاء الاعتذار في الوقت الذي قالت فيه السلطات المحلية في ولاية سكسونيا السفلى إن مجتمعا سكنيا ثالثا قد يواجه الإجلاء إذا دفعت الرياح دخان الحريق في اتجاهه.

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