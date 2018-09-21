رئيس جنوب إفريقيا يعلن حزمة من خطط الإصلاح لإنعاش الاقتصاد

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حزمة من الخطط المتعلقة بسياسة الإصلاح في البلاد، من بينها إعادة تحديد أولويات 50 مليار راند (أي ما يعادل 3.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، وتخصيصهم بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وقال رامافوزا - في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وأوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إنه "يتعين علينا اللجوء إلى إعادة تحديد أولويات ميزانية بلادنا ونفقاتنا تجاه إقامة أنشطة، حيث إن هذا الأمر يعد عنصرًا محوريًا في خطة التحفيز الاقتصادي وإنعاشه"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطلق صندوقًا للبنية التحتية بقيمة 400 مليار راند.

وفي نفس السياق، قال وزير المالية نهلانهلا نيني، إن الأموال المخصصة للمساهمات المالية سيتم تحصيلها من خلال البرامج الحكومية التي تبين أن معدل أدائها أقل، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وكانت جنوب إفريقيا، الذي يعد اقتصادها الأكثر تصنيعًا في أفريقيا، دخلت في فترة ركود خلال الربع الثاني من العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009.