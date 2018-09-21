تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشدة خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 15 شهرا.

وبحسب المفوضية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 9ر2 نقطة مقابل سالب 9ر1 نقطة خلال أغسطس الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى سالب نقطتين.

يذكر أن المؤشر سجل خلال الشهر الحالي أقل مستوى له منذ مايو 2017 عندما سجل سالب 3ر3 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل إلى سالب 8ر2 نقطة مقابل 8ر1 نقطة في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية البيانات النهائية لثقة المستهلكين يوم 27 سبتمبر الحالي.