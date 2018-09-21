الإفراج عن معتقل ألماني آخر في إسطنبول قبل زيارة «أردوغان» لبرلين

قبل أسبوع من الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، أفرجت السلطات التركية عن معتقل ألماني آخر لديها.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين، أن عدد الألمان المعتقلين لأسباب سياسية في تركيا انخفض إلى خمسة فقط.

يذكر أن السلطات التركية ألقت القبض على 35 ألمانيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا قبل نحو عامين، وواجه معظم الألمان المعتقلين اتهامات بدعم منظمات إرهابية، من بينها بحسب تصنيف الحكومة التركية حركة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والتي تحملها أنقرة مسؤولية الانقلاب العسكري، فيما لم تدل الخارجية الألمانية ببيانات عن الرجل المفرج عنه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا أديبار، إنه تم إخلاء سبيل الألماني عقب إصدار حكم بحقه.

وأدى اعتقال ألمان في تركيا إلى توتر شديد في العلاقات الألمانية - التركية خلال العامين الماضيين، وتنظر الحكومة الألمانية للحالات المتبقية على أنها أكبر عقبة في طريق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب البيانات، تم الإفراج عن الألماني أمس الخميس، قبل يوم من زيارة ثلاثة وزراء أتراك لبرلين، من بينهم وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان.

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان يوم الخميس المقبل، زيارة رسمية لألمانيا بمراسم تشريفية كاملة.