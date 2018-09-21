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تنطلق اليوم الجمعة، 21 سبتمبر، منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين للجمباز الفني والأيروبك، والتي تستضيفها تونس بمشاركة 15 دولة من دول البحر المتوسط.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من.

محمد منتصر عفيفي المؤهل لأوليمبياد الشباب بالأرجنتين الشهر المقبل، وعبدالرحمن عبدالحليم وزياد خاطر، في فئة الجمباز الفني رجال.

والاعبات زينة إبراهيم، جنا إبراهيم وسلمى محمد في فئة الجمباز الفني آنسات .

فيما يتكون منتخب جمباز الأيروبك من، نورا الحناوي، معتز إيهاب، وتقي البيشاري.

والمدربين رضوي الجوهري ومحمود سيد وزياد يوسف وجمال مطر ومحمود أيمن وروان طارق.

فيما تشارك مصر أيضًا في التحكيم بكل من، رودينا طارق وأميرة شرف وهشام عبدالحميد وعبدالله رضوان وريهام عبدالرؤوف وآية سعد.