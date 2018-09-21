وصول سيلفا كير إلى الخرطوم لحضور احتفال اتفاق السلام

وصل رئيس جنوب السودان سيلفا كير، إلى الخرطوم للاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام مع بعض الأحزاب السياسية والمعارضين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

ووقعت حكومة جنوب السودان، مع عددًا من الأحزاب السياسية والمعارضين، في الـ28 من أغسطس الماضي، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي لفض النزاع بجنوب السودان ف يالخرطوم.

ويُذكر أن القصر الجمهوري بالسودان، سيقيم اليوم الجمعة، احتفالًا بمناسبة التوقيع النهائي للسلام بحضور رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار.

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