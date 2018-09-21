التعليم: بدء عمل المدرسة الرسمية الدولية بطنطا 21 أكتوبر المقبل

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن وفدا من الوزارة برئاسة ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف علي التعليم الخاص والدولي بالوزارة قام بعمل زيارة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (بطنطا بسبرباي) اليوم، للاطمئنان على استقرار حالة المدرسة ومدي جاهزيتها للعمل.

وأشاد الوفد بالمباني والاستعدادات داخل المدرسة، وتقرر عقب الزيارة، بدء تشغيل المدرسة اعتبارًا من يوم 21 أكتوبر المقبل، وتم الإعلان عن بدء قبول الإلتحاق بالمدرسة للأطفال بصفي مرحلة رياض الأطفال والمعلمين الراغبين في العمل بها اعتبارًا من الخميس 20/9/2018، للعام الدراسي 2018 /2019، وأيضًا تم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات على أن يكون ذلك بمقر المدرسة.

وأشار عبد العزيز أن هذه الزيارات التفقدية لمقار المدارس الرسمية الدولية بالمحافظات تأتي حرصًا من الوزارة على المعرفة الميدانية الحقيقية لحالة هذه المدارس من مباني وأثاث وملاعب وللتأكد من جودة المعايير المتفق عليها في البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة التعليم الدولي، وأيضًا لتيسير مهمة المؤسسة لتوفير كافة المعايير والشروط الدولية بالمدارس.