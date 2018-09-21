كشف محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، عن تفاصيل اجتماع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بجميع مديري الإدارات التعليمية بجنوب سيناء، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أن مدير الإدارة هو المسئول الأول، وعليه اتخاذ جميع القرارات طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأضاف، أن أبواب وزارة التربية والتعليم مفتوحة لجميع المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت الثلاثاء من كل أسبوع للاستماع إلى المعلمين وشكواهم.

وأكد «عمر» أن الوزارة ستدعم قرار الدولة بأهمية تطوير التعليم، مطالبًا بالبعد عن الروتين، خاصة أننا في مرحلة التكاتف والشفافية التامة.

وشدد على منع نشر أي مستند حكومي على مواقع التواصل، ومن يخالف ذلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية، مضيفًا أن هناك بعض المعلمين يعملون بالإعلام بدون الحصول على تصاريح من السلطة المختصة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على ضرورة تجهيز الاستراحات بما يتلائم مع مكانة المعلم الاجتماعية.

ومن جانبه قال محمد عقل، إن تم مناقشة التحديات التي تواجه كل إدارة على حدة مع مدير الإدارة الذي يعمل بها وذلك لمواجهتها وفقًا الإمكانيات المتاحة في الفترة الحالية.

وطالب «عقل» بالتكاتف والدعم بين الجميع في الميدان والقيادات بالمديريات والعمل كفريق واحد، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة لترشيد النفقات العامة، وهناك خطة لتنمية الموارد ذاتيًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الهدف من زياره الدكتور عمر هو الاستماع الي مشاكل المعلمين بحنوب سيناء ووضع أليات وطرق لمساعدتهم وحل المشاكل التي تواجههم.