وزير التعليم: شاشات تفاعلية «60 بوصة» بفصول الثانوية لشرح المواد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم وضع شاشات تفاعلية داخل فصول الصف الأول الثانوي، عبارة عن كمبيوتر بمقياس 60 بوصة، لعرض المواد التفاعلية من صور وأفلام ثلاثية الأبعاد وفيديوهات، الموجودة على السيرفر الداخلي، ليشرح المدرس المواد التعليمية للطلاب، موضحًا أن هذه المواد سيتم وضعها على تابلت الطلاب.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن منظومة التعليم الجديدة للثانوية العامة، تم تصميمها بفلسفة جديدة وصياغة أسئلتها لقياس مهارة جديدة مرتبطة بفهم الموضوع، بخلاف ما تدرب عليه الطلاب في النظام السابق وهو توقع شكل السؤال وحفظة.



وأوضح أن الوزارة ستعطي مهلة للطلاب لتقبل هذا التحول، وهو عام دراسي كامل، ستساعده الوزارة خلاله وسيكون خاليًا من التوتر، إلا أن الطالب سيكون مطالبًا بالتواجد في المدرسة للحصول على المادة التي سيذاكر منها.



وتابع: «ما سيحدث في الامتحان، أن المادة لو كانت ممتدة بين الترمين، سيتم امتحان الطلاب مرتين في نهاية الترم الأول بينهم أسبوعين مثلًا، وفي نهاية الترم الثاني فرصة أخرى، وسنأخذ بالنتيجة الأفضل للطالب من بين هذه الامتحانات، ولن نأخذ به في مجموع الثانوية ولكن سنستخدمه فقط للعبور للصف الثاني الثانوي».



وأكمل: «لأن هذه هي الدفعة الأولى التي تجرب هذا النظام وهذا التحول، فلن نحاسب الطالب على هذه الدرجات حتى لا يكون تحت ضغط، والمذاكرة ستكون لطيفة بالنسبة له لوجود مصادر عديدة كتب وأفلام ثلاثية الأبعاد وفيديوهات ومقالات مفصلة من أكبر الشركات لتوصيل الفهم له».



وأشار إلى تسلم الوزارة الدفعة الأولى من أجهزة التابلت والبالغ عددها 100 ألف جهاز، أمس الخميس، على أن تتسلم الوزارة دفعة مماثلة كل أسبوع حتى اكتمال العدد المقدربـ708 آلاف جهاز.



