إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بنيويورك

قالت السلطات الإمريكية، إنه تم إطلاق النار على خمسة أشخاص، بما في ذلك طفلة /8أعوام/، في منزل بمنطقة سيراكوز بولاية نيويورك الأمريكية ليلة أمس الخميس.

وقال رئيس الشرطة، فرانك فاولر للصحفيين، إن السلطات لم تحدد هوية مشتبه به ولا الدافع وراء إطلاق النار، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وأضاف، أنه تم نقل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وثلاثين عامًا إلى المستشفى في حالة مستقرة، متابعًا أنه ليس لديه أي معلومات عما إذا كان قد تم أطلاق النار عليهم داخل المنزل أو خارجه.

وجاء الحادث بعد ساعات من قيام امرأة بإطلاق النار في مركز رايت إيد في ولاية ميريلاند الأمريكية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.