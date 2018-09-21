انطلاق بطولة العالم للجمباز الفني بمشاركة مصر

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تنطلق اليوم الجمعة 21 سبتمبر بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات بالمجر وفرنسا وحتي ١ أكتوبر، بمشاركة 22 دولة، ويشارك الجمباز المصري ببعثة، برئاسة وائل السرينجاوي.

وتضم اللاعبين، أحمد أشرف عبدالعال، علي زهران، طارق حمدي، أحمد علي أمين، محمد الهامي، محمد عاشور في منافسات الرجال.

وعلى مستوى السيادات تضملبعثة كلًا من: فرح أحمد، فرح سيد، نانسي طمان، صاحبة ذهبية حصان القفز في دورة العاب البحر المتوسط.

بالإضافة إلى الحكمين ياسر زايد وعمر مكي. والمدربين أسامة عز الرجال، وعمرو طلعت، أماني جمال وأحمد عبدالراضي.

ومن جانبه أكد وائل السرنجاوي أن البعثة تخوض تدريبها اليوم الخميس علي الصالة الرئيسية التي تقام عليها البطولة.

وأضاف السرنجاوي في تصريحات من المجر أن البعثة المصرية جاهزة لتحقيق نتائج طيبة بعد الطفرة الكبيرة التي يعيشها الجمباز في مصر مؤخرًا.