هيلي: ترامب يركز في خطابه بالأمم المتحدة على إنجازات سياسته الخارجية

كشفت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن فحوى خطاب الرئيس دونالد ترامب الثاني له أمام الجمعية العامة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سوف يركز على قضايا السيادة والمساعدات وبناء العلاقات مع الدول التي تشترك مصلحتها مع مصالح الولايات المتحدة.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الخميس، إن ترامب سيتحدث عن "نجاحات السياسة الخارجية التي حققتها الولايات المتحدة على مدار العام، وما سنمضي إليه من هنا".



وأضاف هيلي أن الإدارة الأمريكية لا تقول إن التعددية لا تؤتي ثمارها، لكن السيادة هي "أولوية على كل ذلك".



ومنذ توليه منصبه، انسحب ترامب من اتفاقيات دولية من بينها اتفاق باريس للتغير المناخي والاتفاق النووي الإيراني.



كما سيتحدث الرئيس الأمريكي عن المساعدات الخارجية، لكن هيلي قالت إنه "سيشدد على أنه في حين أن الولايات المتحدة كريمة، سنكون كرماء مع أولئك الذين يشاركوننا قيمنا، وليس أولئك الذين يحاولون إيقاف الولايات المتحدة، ويقولون إنهم يكرهون أمريكا".



وسيرافق ترامب وزير الخزانة ستيفن منوشين، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، ووزير الصحة أليكس أزار وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب.



وسيقيم ترامب وزوجته ميلانيا مأدبة عشاء لجميع المندوبين مساء الاثنين، وحفل استقبال لوزراء خارجية دول مجلس الأمن الحالي والقادم مساء الثلاثاء.