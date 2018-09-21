تفاصيل ختام المهرجان التجريبى

تختتم، فى الثامنة مساء اليوم، الدورة 25 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم،ود. سامح مهران رئيس المهرجان.

يبدأ حفل الافتتاح فى الثامنة مساء بالسلام الوطنى،يعقبه عرض قصير للمخرج خالد جلال حول دورة اليوبيل الفضى، ثم يعرض فيلم تسجيلى عن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين.

ويلقى رئيس المهرجان د. سامح مهران كلمة، ثم تسلم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم الميدالية الفضية للمكرمين من المسرحيين العرب والمصريين الذين شاركوا فى دورات المهرجان من بدايته.

وهم الفنان السورى أسعد فضة، الفنان العراقيان جواد الأسدى، العراقى سامى عبد الحميد، الفنان البحرينى عبد الله السعداوى، الفنان الكويتى عبد العزيز السريع، الكاتب والباحث التونسى عز الدين المدنى، الكاتب المغربى عبد الكريم برشيد، المخرج القدير فهمى الخولى، الفنان الجزائرى محمد أدار، الكاتب المصرى محمد سلماوى ، د. هدى وصفى و المعهد الدولى للمسرح I T I لما قام به من جهود داعمة للمهرجان فى مختلف دوراته، وقيامه كذلك بتقديم العديد من التسهيلات دعمًا لفعاليات المهرجان ودوره الثقافى والتنويرى، ويتسلمها المهندس محمد الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح،والمسرحى الأردنى حاتم السيد، ويعقب التكريم صورة تذكارية للمكرمين مع وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان.كما سيكرم المهرجان العالم المسرحى هانز ثييز ليمان من ألمانيا صاحب كتاب مسرح ما بعد الدراما وجابرييل براندستتر من ألمانيا أستاذة الدراسات المسرحية والرقص بجامعة برلين، والممثلة والمخرجة الإيطالية فلوريانا فراسيتو.