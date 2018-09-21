انطوي يقود هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الانتاج الحربي، التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم، على ستاد المقاولون العرب، ضمن الاسبوع الثامن للدوري.

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – عاصم سعيد – محمود وحيد لخط الدفاع أحمد محسن – صلاح ريكو – باولن فوافي – ايريك تراوري لخط الوسط صلاح عاشور _ جون انطوي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمي طه عادل _عصام صبحي - هاني سعيد _ رجب عمران _محمد رمضان _ عمر بسام