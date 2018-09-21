تباريز يجدد تعاقده مع المنتخب الأوروجوياني حتى مونديال2022

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم تجديد عقد المخضرم أوسكار تباريز، مدرب المنتخب، لمدة أربع مواسم، حتى عام 2022.

وكشف موقع «جول» العالمي توصل تاباريز لاتفاق مع اتحاد كرة القدم في أوروجواي اليوم، الجمعة، للاستمرار في المنصب الذي يشغله منذ عام 2006.

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل المدرب البالغ من العمر 71 عامًا بعد كأس العالم في روسيا ، حيث خسرت أوروجواي في ربع النهائي أمام فرنسا.

وتولى فابيان كويتو مدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة الإشراف على المنتخب الأول مؤقتًا خلال الفوز الودي الأخير على المكسيك في أغسطس الماضي.

بعد كأس العالم ، اعترف تاباريز أنه غير متأكد من أنه سيبقى قائلاً، إن الأمر متروك للاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم ليقرر ما إذا كان يريد الاحتفاظ به على رأس الجهاز الفني.