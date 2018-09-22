تنظم "دار الشروق" حفل توقيع ديوان "مزاج سيادتي" للشاعر أحمد حداد، وذلك يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر، في الثامنة مساءً، بقاعة الحكمة، في ساقية الصاوي بالزمالك.

من الديوان:

على فكرة..

أنا لما قرَّرت الهجرة

ماكانش عشان أحسِّن معيشتي

ولا هروب من عيشتي

ولا ده معناه إني مش قادر أعافر

أو جبان.. أو أناني

ولا حتى علشان لمَّا باسافر

باتولد من تاني

ولا حبًّا في المغامرة والخطر

لكن عشان إيدك تمسك إيديَّا قوي

وتمنعني م السفر.

أحمد حداد؛ شاعر وسينمائي مصري، من مواليد القاهرة 27 نوفمبر 1984. بكالوريوس معهد السينما -قسم سيناريو عام 2006.. صدرت له ستة دواوين «الورد اللي بيطلع» 2000 «حبة تراب» 2007، «دولاب الهدوم» 2008، «بشويش» 2011 الحاصل على جائزة معرض الكتاب الأولى لشعر العامية لعام 2012، «عزيزي فلان» 2013، «بطلوع الروح» 2017، كتب أغاني للعديد من الفرق والمطربين مثل: وسط البلد وفيروز كراوية وعلي الحجار وأنوشكا وإسكندريلَّا وفرقة رترو التي أسَّسها.. ومن أشهر أعماله: أغاني مسلسل الأطفال ظاظا وجرجير، وله أمسيَّات شعرية وغنائية من أشعارە وأفلام مستقلة من تأليفه وإخراجه.