محققون يفتشون مقرا للجيش الألماني بعد اندلاع حريق في منطقة مستنقعات

قام أربعة من رجال الشرطة واثنان من المدعين العامين، اليوم الجمعة، بتفتيش منطقة تابعة للجيش الألماني في دائرة إمسلاند الواقعة بولاية سكسونيا السفلى على خلفية اندلاع حريق كبير في منطقة مستنقعات بعد تدريبات عسكرية للجيش.

أعلن ذلك مساء اليوم الجمعة الادعاء العام الألماني، الذي قال إن المحققين يجرون تحقيقا ضد مجهول بسبب الاشتباه المبدئي في التسبب في نشوب حريق عن طريق الإهمال.

وذكر الادعاء العام أن عمليات التفتيش تتم بالتعاون مع قائد قسم الدفاع التقني رقم 91 بالجيش، مشيرا إلى أن جميع المستندات المطلوبة تم تسليمها للمحققين.

كان الادعاء العام أعلن عن بداية التحقيق يوم أمس الخميس بعد أن كان حريق كبير اندلع في منطقة مستنقعات بداية سبتمبر الجاري إثر إطلاق صاروخ ضمن تدريبات داخل منطقة تابعة للجيش، وفي هذه الأثناء تشتعل النيران في مساحة تقدر بـ800 هكتار من المستنقعات.

هددت العواصف القوية بتوسيع دائرة الحريق اليوم الجمعة، ما دفع دائرة إمسلاند المحلية إلى إعلان المنطقة منطقة كوارث وتدرس إجلاء السكان من القرى المجاورة.

وأفاد الادعاء العام أن الهدف من التحقيقات هو التحفظ على أية اسطوانات مدمجة أو محاضر عمليات وخلافه تسهم في استجلاء أسباب الحريق.

ووفقا لتصورات الادعاء العام فإن المستندات ستعطي بيانا عن مسار تمرينات الرماية، وما إذا كان هناك مخالفات محتملة لتعليمات الحماية من الحرائق التي قررها القانون.

ولم يعط المحققون بيانات عن النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن.