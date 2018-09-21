إعادة فتح الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة بعد ساعات من غلقه

قال اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، إنه تمت إعادة فتح الطريق الدولي الساحلي واستئناف حركة سير السيارات من جديد، صباح اليوم، بعد ساعات من غلقه بسبب وجود كميات كبيرة من الطمي المبلل (الطين) تساقطت من إحدى سيارات النقل الثقيل أثناء عبور كوبري الطريق الدولي المؤدي إلى الصحراوي ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية.



وانتقل لموقع البلاغ المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مهندس أحمد مرزوق رئيس المدينة، والعميد محمد بلبع، وكيل الحماية المدنية، والمقدم بهاء الكردي، وكذلك عددًا من قيادات الوحدة، وتم استدعاء لودر خاص بالوحدة و2 لودر «جهود ذاتية»، ومسح الطريق وإزالة المعوقات وعودة حركة سير السيارات لطبيعتها من جديد، وذلك بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والشرطة.



وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه بالتعامل الفوري مع تعطل حركة سير السيارات بالطريق الدولي.