وزير فنلندي يواجه التصويت بحجب الثقة بسبب معارضته للإجهاض

يواجه وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني، تصويتا بحجب الثقة أمام البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة، بسبب معارضته للإجهاض.

ودعت أربعة أحزاب معارضة ، وهي الديمقراطيون الاشتراكيون، واليسار، والخضر، والشعب السويدي، إلى التصويت، مشيرة إلى أن موقف سويني تصادم مع السياسات الرسمية لفنلندا بشأن الإجهاض وحقوق المرأة.

وتعرض سوينى ، الذي يعتنق المذهب الكاثوليكي، لانتقادات بسبب مشاركته في مسيرة مناهضة للإجهاض خلال زيارة رسمية في وقت سابق من هذا العام إلى كندا، وكتابة مدونات خاصة بالأصوات المناهضة للإجهاض في دول أخرى.

وقال سويني إنه شارك في الوقفة الاحتجاجية على ضوء الشموع في كندا خلال وقت فراغه، وأن آراءه بشأن الإجهاض معروفة منذ أكثر من 30 عاماً، وأنها تتماشى مع حرية التعبير والحرية الدينية .

وقال رئيس الوزراء يوها سيبيلا إن الحكومة تدعم سويني.

وتشغل الحكومة 103 مقاعد في المجلس التشريعي المؤلف من 200 مقعد، بينما تشغل أحزاب المعارضة الأربعة 72 مقعدا.

وتنحى سويني العام الماضي كزعيم لحزب الفنلندي الشعبوي، والذي انقسم بعد ذلك، وانضم سويني إلى فصيل يعرف باسم «الإصلاح الأزرق» الذي ظل عضوا في حكومة ائتلاف يمين الوسط، الذي يضم حزب «الوسط» الذي ينتمي إليه سيبيلا وحزب «التحالف الوطني» المحافظ.