الأنصاري: الالتزام بخطة التنمية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بضرورة تحسين نسب التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة بخطة 2017/2018، ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار مخصصة لمحافظتى سوهاج وقنا.

وطالب بضرورة الوقوف على المعوقات التى تعوق تنفيذ بعض المشروعات والعمل على تزليلها فورا، والوصول إلى نتائج فعلية على أرض الواقع يلمسها المواطن، على أن يتم إعداد تقرير من الجهات المختصة بالموقف المالى والتنفيذى لتلك المشروعات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا القرض لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مساء الخميس بديوان المحافظة بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر الحادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان المحافظة واللواء محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالديوان ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والتخطيط والمشتريات بالديوان العام، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة بخطة 2017/2018.

و كلف المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير مفصل عن مشروع صرف صحى قرية إدفا المتوقف والذى بلغت نسبة التنفيذ به 90%، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب لاستكمال المشروع والجدول الزمنى المقترح، للانتهاء من نسبة الـ10% المتبقية لاستكمال المشروع.

وأكد الأنصارى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين وسوف تساهم بقوة فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.