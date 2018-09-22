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موناكو يتعادل إيجابيا مع نيم أولمبيك في الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر فى : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 10:59 م | آخر تحديث : الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 11:06 م

واصل فريق موناكو نتائجه المتذبذبة بالدوري الفرنسي الممتاز، بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه نيم أولمبيك اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم نيم أولمبيك بهدف سجله أنتوني بريانكون في الدقيقة 19 وتعادل رادميل فالكاو لموناكو في الدقيقة 27.

ورفع موناكو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، محققا تعادله الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

في المقابل، رفع نيم أولمبيك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، محققا تعادله الثاني هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلها.


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