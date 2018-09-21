شهدت مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي أحداث شغب من جانب جماهير النجم الغاضبة عقب خسارة فريقها 1-0 ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأستعمل الأمن التونسي بالملعب الأولمبي بسوسة الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير النجم من مدرجات ملعب المباراة بعد أحداث الشغب، أسفر الغاز عن تسجيل حالات إختناق بين الجماهير، في المواجهة التي أنتهت بفوز الترجي 1-0.

وتأهل فريق الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مواطنه النجم بنتيجة 3-1 من مجموع اللقائين بعد أن فاز ذهابًا 2-1 وإيابًا 1-0.

وشهدت المباراة أيضًا، أحداث شغب بملعب المباراة قبل النهاية بدقائق، بين لاعبي الفريقين أسفر عن إشهار حكم المباراة طرد لقائد النجم الساحلي عمار الجمل، وتوجيه إنذار لغيلان الشعلاني لاعب الترجي.

وسيواجه الترجى، فريق أول أغسطس الأنجولى في نصف نهائى البطولة ، 2 أكتوبر المقبل ذهابا، على ان يلتقيا في مباراة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.