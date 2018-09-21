منتخب الناشئين يفوز على غينيا بنصف نهائي أمم إفريقيا لليد

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فاز المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على نظيره الغيني، بنتيجة 36 - 24، في خامس لقاءات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 15 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

وانتهى الشوط الاول من المباراة لصالح الفراعنة، بنتيجة 16 - 9، قبل أن يتسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في الجولات الأربع الأولى أمام كل من، نيجيريا بنتيجة (30 - 17)، والمغرب بنتيجة (32-17)، والجزائر بنتيجة 35 - 24، وموريتانيا بنتيجة 92 - 16.

ويتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى بطولة كأس العالم في مقدونيا العام المقبل.

و يواجه ناشئي "الفراعنة"، نظيره منتخب تونس، في الثامنة مساء غد السبت، على كأس البطولة القارية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: يوسف علاء ومحمد عادل وعبد الرحمن حميد ومحمد سمير وأحمد فايز ويوسف أحمد ومهاب سعيد وعمر عطية وسيف هاني وحسن قداح وعادل شاكر وأحمد هشام وأحمد ياسر ويوسف طارق ومهاب سليمان وعبد الفتاح على وياسر سيف.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: مجدي أبو المجد مدير فني، ومعه حسين زكي مدرب، وحمادة الروبي مدرب حراس، ومحمد عبد المنعم مدير إداري، ومحمد سليمان أخصائي، ومحمد سليمان محلل.

يرأس البعثة نبيل خشبة عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ويرافقه علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية.