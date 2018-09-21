القبض على 85 من سلاح الجو التركي للاشتباه بصلتهم بجماعة جولن

في إطار تحقيق بشأن جماعة فيتو، بزعامة رجل الدين فتح الله جولن، تم القبض على 85 من العاملين في قيادة سلاح الجو التركي من أصل 110 صدر بحقهم مذكرة توقيف من جانب المدعي العام في انقرة للاشتباه بصلتهم بالجماعة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المدعي العام في أنقرة، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الاناضول للأنباء التركية الرسمية.

وبحسب البيان، تم القبض على الـ85 شخصًا في عمليات في انقرة في إطار تحقيق في الهيكل التنظيمي لجماعة فيتو داخل سلاح الجو التركي .

ومن بين المقبوض عليهم ثلاثة افراد برتبة كولونيل واثنان برتبة ليفتنانت.

وتتهم تركيا جولن، المقيم في الولايات المتحدة ، بانه وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة التي وقت في صيف عام 2016، ونفي جولن هذا الاتهام.