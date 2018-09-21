روسيا: واشنطن تستخدم العقوبات لتكبيل المنافسة الاقتصادية

ردا على حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد موسكو، قال وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تستخدم عقوبات ضد روسيا والصين لتكبيل المنافسة الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة أضافت أسماء 33 ضابط مخابرات وعاملين في القطاع العسكري الروسي، بالإضافة إلى هيئة صينية ومديرها إلى القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية أمس الخميس.

وقال مانتوروف، للصحفيين في مدينة كونمينج بجنوب غرب الصين: «يرجع السبب الرئيسي إلى حقيقة أننا ننتج كميات كبيرة من المنتجات المنافسة»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وتم فرض العقوبات ضد إدارة تطوير المعدات العسكرية الصينية بسبب شراء الطائرات المقاتلة الروسية ومعدات أنظمة الصواريخ.

وكانت تلك المشتريات من شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة، التي كانت الولايات المتحدة فرضت عليها عقوبات على خلفية ضم روسيا لإقليم شبه جزيرة القرم الأوكرانية المجاورة في عام 2014.

يشار إلى أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

ونُقل عن مانتوروف قوله: «كلما أصبحت الصناعات الصينية والروسية أقوى، كلما زاد استياء زملائنا الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في بيان: «يجب تذكير الولايات المتحدة بمفهوم الاستقرار العالمي الذي خالفوه برعونة من خلال تصعيد التوتر في العلاقات الروسية - الأمريكية».

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن إضافة هؤلاء الأشخاص إلى القائمة السوداء يستهدف «جعل روسيا تدفع ثمن تدخلها في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وسلوكها غير المقبول في شرق أوكرانيا، وغير ذلك من الأنشطة الخبيثة».