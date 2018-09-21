توتي: هذا الرجل أجبرني على الاعتزال

كشف الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة فريق روما، أن مدربه السابق لوتشانو سباليتي، هو الذي دفعه إلى اعتزال كرة القدم، الموسم قبل الماضي.

قائد روما السابق، قال في تصريحات لصحيفة "فوتبول إيطاليا": "سباليتي هو من دفعني للاعتزال، بعد قضاء 25 عامًا مع روما".

وتطرق توتي في حديثه حول حياته في الوقت الحالي بعد تركه كرة القدم حيث قال: "الأيام الحالية مشابهه لما كنت عليه وأنا لاعبًا".

وأضاف: "أستيقظ في الصباح لأصطحب أبنائي إلى المدرسة، وأذهب إلى النادي لمتابعة الفريق".

وعن السبب وراء عدم اتباعه خطوة العديد من نجوم كرة القدم، وختام مسيرته الكروية في أمريكا أو آسيا قال توتي: "كان من الصعب أن أختم حياتي هناك، وأحطم 25 سنة من مسيرتي"، مشيرًا أنه صرح في وقت سابق بعدم إرتداء قميص مخالف لقميص الذئاب.

واعتزل نجم روما السابق كرة القدم في الموسم قبل الماضي، بعد 25 عامًا قضاها داخل جدران النادي الإيطالي.