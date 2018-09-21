رئيس «النواب» اللبناني يبحث مع مدير «إف بي آي» الأمريكي العلاقات بين البلدين

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أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، مباحثات مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي والوفد المرافق له الذي يزور لبنان حاليا، بحضور السفيرة الأمريكية لدى بيروت إليزابيث ريشارد، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات في المنطقة.

من جهة أخرى، استعرض بري مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) الأوضاع الراهنة المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية.

واكتفى جنبلاط عقب اللقاء بالقول إنه لا توجد أي مستجدات تتعلق بالمشهد الحكومي في الوقت الحالي.